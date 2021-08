Ceny nemovitostí jako zdroj nerovnosti. V české společnosti doutná velký problém

Mladí by chtěli jednou bydlet ve vlastním, ale bojí se, že na to nebudou mít peníze. Není se čemu divit. Ceny nemovitostí u nás vyrostly za posledních šest let o dvě třetiny – a mzdy za tímto růstem zaostávaly.