Oscarová povolenka. Nejlepší film měl letos být příkladně rozmanitý

Názor

Letošní oscarový ročník byl první, kdy platila pravidla vytvořená v roce 2020, jež se v době svého zveřejnění trochu zjednodušeně interpretovala tak, že do klání o titul nejlepšího filmu nemá šanci zasáhnout snímek, kde by významnými postavami byli jen zdraví heterosexuální bílí muži. Přesto vyhrál Oppenheimer, který tuto definici téměř ukázkově naplňuje. Jak se to mohlo stát?