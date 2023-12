Potraviny, ceny a vůle. Úřad může konat už nyní

Pomůže to? Mělo by to přispět k tomu, že napříště nebudou tak snadno vznikat oligopoly. Tedy situace, kdy několik velkých firem ovládá trh, a je tak snadné zničit konkurenční prostředí a zvýšit ceny. Jenže to nezmůže nic proti dnešní oligopolní situaci v části zemědělství, potravinářství a obchodu.

Vlastně to nemusí fungovat ani vůči protitržnímu zvyšování cen v budoucnu. Nástroje proti tomu má totiž antimonopolní úřad v ruce už nyní. Pravda, často je těžké něco takového exaktně zjistit, pak dokázat a nakonec napravit regulací či pokutou, pokud je to trestné. Ale jde to. Dosud vedení úřadu hledalo spíš důvody, proč to nejde.

Nové pravomoce to nespraví. Úřad má být policajt trhu, větřit nepravosti, prověřovat podezření, ne čekat na důkaz porušování pravidel spadlý z nebe. Kde je vůle, tam je cesta. Kde není vůle, zákon nepomůže.