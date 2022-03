Podle Brandse patří Čína mezi ty, kdo na brutální ruskou agresi proti Ukrajině nejvíce doplatí. V EU se nahlas uvažovalo o tom, že by Čína mezi Ruskem a Ukrajinou mohla něco zprostředkovat. To ale asi nejde. Čína na to není dostatečně neutrální a nemá sílu na to, přinutit Putina dělat něco, co on udělat nechce. Čína má navíc co dělat s odezvami ruského debaklu.