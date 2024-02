Co je a není body shaming. Zesměšňovat ženy, že chtějí na veřejných fotkách vypadat hezky, je trapné a ubohé

Vzal dvě jejich obyčejné fotky a k nim přidal dvě upravené ve photoshopu tak, aby dotyčné vypadaly lépe, což ve veřejném prostoru dělá běžně skoro každý a nikdo se nad tím nepozastavuje. Pan specialista si dal práci, aby našel ty nejhnusnější reálné fotky u obou dam a pod ně pak napsal následující komentář: „A tak je to u hnutí ANO se vším. Na nereprezentativní realitu použije zkrášlující filtry. Ať už se jedná o fotky, nebo o to, co veřejně vypouští z úst svých zástupců.“

Taťána Malá @TatanaMala Toto, co udělal člen PR týmu @stancz, je mimořádně hloupý bodyshaming podle všech pravidel. To, že ženy i muži chtějí vypadat dobře je přirozené a jen hulvát se jim proto směje. Vám jako toto, @BaraUrbanova, @matej_hlavaty, @Vit_Rakusan, fakt ani trochu nevadí? https://t.co/hSbbLi0Tco oblíbit odpovědět

Ne všichni ho za to velebili a mnozí označili jeho počínání za body shaming.