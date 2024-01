Eurozóna je federalistický projekt. Chuť po budování federace je ale v Evropě na ústupu

Evropa má jednu válku na svých hranicích a druhou za humny, neví, co si počít se závislostí na Číně či s migrací, a s obavami vyhlíží americké volby apod.

Otázek kolem eura je bezpočet. První je, zda je euro ještě experiment, nebo už cosi jako zaběhlá skutečnost. Odpověď je: jak se to vezme. Když něco existuje čtvrt století, tak tomu těžko můžeme říkat pokus. Navíc už zcela zmizely úvahy o tom, že by se snad eurozóna mohla rozpadnout. Ještě na začátku druhé dekády odchod některých států akutně hrozil a situace byla velmi dramatická. Dnes už z eurozóny nechce odcházet ani Geert Wilders, ani Marine Le Penová a už vůbec ne Giorgia Meloniová. Odchod z eurozóny by byla velmi nákladná a bolestivá operace. Členství se nyní jeví jako de facto nevratné.