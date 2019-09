DAVID: Kdo je v Národní galerii ředitel? Rozhodnutí o důležitém postu bývá náhodné, případně účelové

Budoucího generálního ředitele Národní galerie Praha by měla vybírat nově zřízená garanční rada.

Rád bych seriózně, bez emocemi zabarvených spekulací a také bez sbírání podpůrných petičních podpisů vyjádřil osobní pohled na připravované výběrové řízení pro Národní galerii Praha (NGP).

Ministerstvo kultury by mělo ustanovit po vzoru Národního divadla tzv. garanční radu, která by se skládala maximálně ze sedmi až devíti členů a byla by poradním orgánem ministra se zodpovědností definovanou nově ve statutu NGP. V radě by zasedali respektované osobnosti z uměleckého a kulturního světa, jakož i zástupci širší veřejnosti. Rada se zároveň musí stát výběrovou komisí, která bude vybírat a navrhovat kandidáta na pozici generálního ředitele/ředitelky NGP. Výběrové řízení lze tak otevřít až tehdy, když bude tato výběrová komise, potažmo výše zmíněná garanční rada jmenovitě sestavená a její členové zveřejněni.