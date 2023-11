A tento Fico se nyní obul do TV Markíza (a jiných médií) za to, že prý šíří nenávist vůči němu. Je to dost banální zjištění. Toto přece lze od Fica očekávat. Ale poznamenejme i toto. Čím více hlasatelé Dobra označují za nenávist nejen výzvy k násilí, ale vše, co míří proti jejich vidění světa, tím spíše mohou očekávat, že argument nenávisti zdvihnou i ti, kdo jím byli biti.