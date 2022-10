Diplomacie není špinavé slovo. Válčit a jednat se vzájemně nevylučuje, je třeba obojí

Komentátor deníku Financial Times Gideon Rachman dospěl ohledně války na Ukrajině k názorovému posunu. De facto navrhuje diplomatické řešení. V britské mediální krajině je to spíše disentní názor, v médiích převažuje ten, že povzbuzování Ukrajiny musí být bezvýhradné a nepodmíněné. V Česku by ale Rachman skončil rovnou na pranýři.

Rachman si všímá toho, že když americký prezident Joe Biden varoval, že jsme opět blízko jadernému armageddonu, sklidil za to kritiku. Tím, že to bere vážně, nahrává Putinovi, kterému dochází munice. A hrozba jadernou zbraní je vlastně to jediné, co mu zbývá: chce si takto vymoci ústupky.