JUREČKA: Nechci, aby lidé museli dlouze obíhat úřady, proto jsem zajistil vyřizování důchodů online

A od začátku prosince si lze požádat online také o důchod. Odpadá tedy nutnost osobní návštěvy pobočky okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Nezapomínáme však ani na ty seniory, kteří internet nepoužívají.

Stále se lze setkat s předsudkem, který seniory vykresluje jako digitálně negramotné, neschopné vyřídit na počítači ten nejjednodušší úkon. Opak je pravdou. Zájem seniorů o komunikační technologie rok od roku roste a naprostá většina je pravidelné využívá.

Technologií, kterou si osvojili již téměř všichni senioři, je mobilní telefon. V roce 2021 ho používalo 96 procent osob starších 65 let. Podíl osob nad 65 let, které používají internet, vzrostl z 13 procent v roce 2010 na loňských 48 procent. Ano, skoro polovina důchodců pravidelně „surfuje na síti“. A číslo se bude i nadále velmi rychle zvyšovat.

MPSV je lídrem v digitalizaci

Senioři již dávno nekomunikují jen osobně, poštou či přes pevnou linku. Jsou zvyklí přes internet nakupovat, dopisovat si s přáteli, číst a sledovat zprávy i mnoho dalších činností. Stát na tuto rychle probíhající změnu musí umět reagovat.

Proto jsme na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) přistoupili k digitalizaci žádosti o důchod. Zájemce se jednoduše přihlásí do internetové služby ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pomocí své elektronické identifikace, jakou je eObčanka, bankovní identita či mobilní klíč eGovernmentu. Po vyplnění a odeslání žádosti obratem obdrží potvrzení o jejím přijetí. Pokud jde o případ, který není komplikovaný, je to člověk schopný zvládnout do, řekněme, pěti, osmi až deseti minut.

Rozpracovanou elektronickou žádost lze kdykoliv uložit a dokončit později, například když klient zjistí, že mu některé dokumenty chybí. Všechny služby ePortálu ČSSZ jsou dostupné z počítače, mobilu či tabletu 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

Pokud bude klient potřebovat při vyplňování žádosti odbornou pomoc, součástí rozhraní bude zcela nová služba „objednání schůzky s pracovníkem ČSSZ online“, a to s datem a časem podle vlastního výběru.

Nezapomínáme ale samozřejmě ani na ty seniory, kteří internet nepoužívají. O penzi lze stále požádat klasickým způsobem na OSSZ. Díky tomu, že část klientů se přesune do online prostředí, by se návštěva úřadu měla stát rychlejší a komfortnější. Důležité je také dodat, že přes internet lze žádat nejen o starobní, ale také o vdovský, vdovecký a sirotčí, nebo invalidní důchod.

MPSV je nyní lídrem státní správy v oblasti digitalizace a v tomto trendu máme v plánu určitě pokračovat. Pro příští rok například chystáme revizi, sjednocení a digitalizaci dávkového systému. Chceme využít toho, že propojíme daleko více dat, abychom eliminovali zneužívání systému dávek. Zároveň chceme zjednodušit přístup k dávkám těm, kdo je prokazatelně potřebují.