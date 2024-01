Nálada odpovídá situaci. Ve společnosti se neděje nic záhadného ani fatálního, o čem je třeba filozofovat

Do tématu se v rozhovoru pro tento list pustil i bývalý český premiér Petr Pithart: „A to zklamání vzniká tím, že někdo vzbudí naděje, náš anticipující národ na to naskočí a potom je zklamaný, že to nejde rychleji – a je tu blbá nálada a s ní se prostě nedaří. Teď to v zoufalství přejal i premiér Petr Fiala, který už neví, proč se vládě nedaří, jak z toho ven.“

Na otázku, kde vidí chyby vlády, Pithart řekl: „Oni neumějí věrohodně promluvit. Někteří ministři neumí udělat ani tečku. Neumí mluvit, neumí udělat odstavec. Za myšlenkou, když má přijít druhá, musí být odstavec. Ne nadarmo byla za antiky rétorika jedním z hlavních předmětů.