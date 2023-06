Touha po obřím výdělku, nebo... Musk a Zuckerberg uvažují o bitvě v kleci. Mohou pomoct bojovým sportům?

Prvně jmenovaný oplývá jměním přes 220 miliard dolarů a krom koncernu Tesla je od loňského podzimu také majitelem sociální sítě Twitter.

Druhý jmenovaný disponuje majetkem v hodnotě lehce přes 100 miliard dolarů (oba mají své společnosti na burze, což znamená, že hodnota se mění dle jejího vývoje) a je zakladatelem Facebooku, který momentálně spolu s dalšími společnostmi (včetně Instagramu) patří do mediálního domu Meta Platforms.

Je to týden, co včera 53letý Musk okomentoval snahu o čtrnáct let mladšího obchodního rivala o vyvinutí sítě konkurující právě Twitteru: „Jsem si jistý, že svět se už nemůže dočkat, až bude výhradně pod Zuckovým palcem a nebude mít žádné jiné možnosti. Alespoň to bude ‚zdravé‘. Už jsem se začal bát.“