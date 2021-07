Evropou obchází strašidlo očkování, vakcinace přiživuje občanský konflikt

Názor

Když se ve Francii vynořily protestní Žluté vesty, byla to ukázka širšího občanského konfliktu a objevilo se heslo: Je to spor těch, kteří se bojí konce světa, a těch, kteří se bojí konce měsíce. Tedy těch, kteří jsou pro záchranu klimatu a planety ochotni zaplatit cokoliv, a těch, kteří mají problém vyjít s výplatou do konce měsíce, natož platit dražší energii, dopravu i jiné položky.