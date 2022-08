Velkou pozornost vzbudil komentátor deníku The New York Times Thomas L. Friedman, který publikoval ostrý text s peprným titulkem „Návštěva Pelosiové na Tchaj-wanu je totálně bezohledná“. Je to zajímavé i proto, že Friedman často v jiných sloupcích čtenářům naznačuje, že mu naslouchají v Bílém domě a chlubí se tím, jak často ho tam prezident zve.