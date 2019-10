Generální tajemník OSN Guterres: Klimatickou akci již nelze zastavit

New York Před zářijovým summitem OSN vzkázaly miliony mladých lidí po celém světě politickým představitelům: „Selháváte.“ Mají pravdu. Globální emise rostou. Teploty rostou. Dopady na oceány, lesy, biodiverzitu, produkci potravin, vodu, pracovní místa i na životy jsou hrozivé už dnes. A podle všeho to bude ještě horší.

Věda mluví jednoznačně. Ale na mnoha místech světa lidé nepotřebují tabulky a grafy, aby pochopili klimatickou krizi. Stačí jim podívat se z okna. Klimatický chaos se odehrává v reálném čase od Kalifornie přes Afriku až po Arktidu. Nejvíc dopady krize pociťují ti, kteří k ní přispěli nejméně. Na vlastní oči jsem viděl následky cyklonu v Mozambiku či rostoucí hladiny moře v jižním Pacifiku.



Svolal jsem summit pro klimatickou akci, který má sloužit jako odrazový můstek pro přijetí nových emisních závazků v roce 2020 podle Pařížské dohody. Aktivně se k tomu přihlásila řada lídrů států a sektorů. Vznikla široká koalice pro další postup směrem, který svět tak zoufale potřebuje k odvrácení klimatické katastrofy.

Víc než 70 států se zavázalo k uhlíkové neutralitě do roku 2050, ačkoli největší producenti emisí mezi nimi nejsou. K stejnému se zavázalo i víc než sto měst, včetně několika největších. Nejméně 70 států oznámilo, že do roku 2020 výrazně posílí národní závazky podle Pařížské dohody. Malé ostrovní státy se zavázaly dosáhnout uhlíkové neutrality a přejít plně na obnovitelnou energii do roku 2030.

Pákistán, Guatemala, Kolumbie, Nigérie, Nový Zéland nebo Barbados oznámily výsadbu dohromady celkem 11 miliard stromů. A víc než 100 vrcholných představitelů soukromého sektoru oznámilo přechod na zelenou ekonomiku.

Skupina největších světových vlastníků aktiv – odpovídající za investice přes dva biliony dolarů – oznámila, že do roku 2050 bude jejich portfolio uhlíkově neutrální. Tomu předcházelo prohlášení manažerů, jejichž firmy operují s téměř polovinou světového investičního kapitálu ve výši 34 bilionů dolarů, v němž vyzvali politické představitele států, aby stanovili smysluplnou cenu za vypouštění uhlíku a odstoupili od dotací fosilních paliv a uhelných elektráren.

Mezinárodní finanční klub pro rozvoj oznámil, že do roku 2025 vytvoří fond v hodnotě jednoho bilionu dolarů na podporu výroby čisté energie v nejméně rozvinutých státech světa. Třetina globálního bankovního sektoru se zavázala nasměrovat svůj byznys tak, aby byl v souladu s cíli Pařížské dohody a Cíli udržitelného rozvoje (SDGs).

Vše zmíněné je významné. Ale nestačí to.

Nebuďme spoluviníky ničení našeho domova

Summit byl od samého počátku koncipován tak, aby podnítil akci na všech úrovních. Stal se globálním jevištěm pro prezentaci tvrdé reality. Popírači ani velcí producenti emisí se již nemají kde a za koho schovat.

Budu pokračovat v tlaku na všechny, aby dělali víc doma a přesedlali na společná zelená řešení všude na světě. Planeta vyžaduje akci skutečně planetárního rozměru. Těžko toho lze dosáhnout přes noc. A nelze to realizovat bez těch, kteří ke klimatické krizi přispívají nejvíc.

Pokud se svět chce vyhnout čelní srážce, musíme následovat vědecké poznání a snížit emise o 45 procent do roku 2030; dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050; a udržet růst globální teploty do 1,5 stupně Celsia do konce století. Jen tak můžeme zabezpečit budoucnost světa.

Na uhlí zůstává závislých mnoho zemí, ačkoli již existují levnější a zelenější alternativy. Potřebujeme výrazný pokrok ohledně stanovení ceny za uhlík, musíme zajistit, aby v roce 2020 již nebyly otevřeny žádné nové uhelné elektrárny a zastavit přísun bilionů dolarů do umírajícího fosilního průmyslu.

Rozvinuté státy musí zároveň splnit své dřívější závazky – do roku 2020 vytvořit fond ve výši 100 miliard dolarů ročně z veřejných i soukromých zdrojů – na financování opatření na zmírňování a adaptace na změnu klimatu v rozvojových státech.

Změna klimatu je nejdůležitější téma doby. Věda nám jasně říká, že současná trajektorie nás dovede k oteplení o tři stupně Celsia na konci století. Já se toho nedožiji, ale mé vnučky ano. Nechci být a nebudu spoluviníkem ničení jejich jediného domova.

Mladí lidé, OSN a rostoucí počet lídrů z byznysu, finančního sektoru, vlád i občanské společnosti bijí na poplach a jednají. Ke konečnému úspěchu je nutné, aby se přidalo mnoho dalších. Čeká nás dlouhá cesta. Už jsme na ni ale nastoupili.