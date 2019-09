Babiš opět míří do USA, promluví na klimatickém summitu a navštíví MIT. Co dalšího má v plánu?

PRAHA/NEW YORK Premiér Andrej Babiš letos už podruhé navštíví Spojené sáty. Zatímco v březnu byla důvodem pozvánka od Donalda Trumpa, nyní je hlavním cílem českého premiéra účast na Světovém summitu pro klimatickou akci, který do New Yorku svolal na pondělí 23. září Generální tajemník OSN António Guterres. Na klimatický summit naváže v úterý zahájení 74. zasedání Valného shromáždění OSN.

Český premiér na půdě OSN zastoupí prezidenta Zemana. Ten dostal pozvání jako hlava státu členské země, ale náročnou cestu přes oceán delegoval na Andreje Babiše. Ten odletěl běžnou linkou do New Yorku už dnes spolu s manželkou a s dcerou. K němu se v neděli připojí česká delegace, v níž jsou i vicepremiér Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec.

V OSN vystoupí Trump i Greta

Do budovy OSN na Manhattanu současně s Babišem zavítají stovky hlav států a šéfů vlád z celého světa, například francouzský prezident Macron, britský premiér Johnson, kanadský premiér Trudeau, či slovenská prezidentka Čaputová.

S největším zájmem se očekávají vystoupení hostitele Donalda Trumpa, brazilského prezidenta Bolsonara a švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové. Babiš bude mít na půdě OSN dva projevy: jeden v rámci klimatické konference a druhý při zahájení zasedání Valného shromáždění.

Generální tajemník OSN António Guterres dopředu vyzval představitele států, aby předložili ambiciózní plány na transformaci energetiky, dopravy, průmyslu a zemědělství. Mezinárodní společenství by podle něj mělo snížit emise do roku 2030 o 45 procent a uhlíkové neutrality dosáhnout do roku 2050.

České dilema: klima, nebo průmysl

Premiér bude v New Yorku prezentovat dosavadní postoj své vlády. Na jedné straně Babiš uznává, že i Česko je zasaženo klimatickými změnami. „Ani v České republice už nelze probíhající změnu klimatu přehlédnout. Rok 2018 byl nejteplejší v historii měření, a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Po řadě let provázených ničivými povodněmi naše země čelí již několik let trvajícímu suchu. Bezprecedentní kůrovcovou kalamitu, která likviduje naše lesy, způsobuje z velké části právě mimořádně teplé počasí a sucho posledních let,“ prohlásil tento týden na klimatické konferenci v Poslanecké sněmovně.

Zároveň však má podle Babiše vláda obavy z dopadu na český průmysl. Česko podle něj ponese vzhledem k průmyslovému základu hospodářství jedny z nejvyšších nákladů odchodu od uhlí. Musí proto požadovat kompenzace v rámci EU. Evropská unie by zároveň měla žádat podobné kroky po emitentech, jako je Čína, USA nebo Turecko.

Schůzka s ukrajinským prezidentem, návštěva MIT

Jednání na půdě OSN nabízí příležitost k formálním a neformálním schůzkám světových politiků. Podle informací LN bude mít Babiš několik bilaterálních schůzek: s novým ukrajinským prezidentem Zelenským, s arménským premiérem Pašinjanem a s tureckým prezidentem Erdoganem. O dalších schůzkách se ještě jedná. S prezidentem Zelenským by měl mluvit o vztazích Ukrajiny s Ruskem, ekonomické spolupráci a domluvit vzájemné návštěvy.

Premiér má v plánu i několik schůzek s americkými investory. Účast potvrdili zástupci AT&T, Motorola, 3M, Bell Helicopters, Philip Morris, Lockheed Martin a IBM. Zájem projevily i společnosti Google a Facebook, na které míří připravovaná digitální daň v Česku.

Velká část dalšího programu české delegace bude věnována inovacím. Ve čtvrtek se vydá do Bostonu, kde navštíví věhlasný Massachusettský technologický institut MIT. V plánu je také návštěva výzkumného střediska GE Aviation a také přední newyorské univerzity CornellTech. Na závěr návštěvy v pátek by premiér měl navštívit muzeum a památník útoku z 11. září 2001 Ground Zero.