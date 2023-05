Hloupost německé policie. Pokud si došlápne na Waterse, měla by stíhat i představitele Hitlera

A ani jako hudební publicista, který by podle některých teorií měl umět překročit osobní antipatie vůči umělci a přijmout či nepřijmout pouze samotné dílo, tedy v tomto případě koncert.

To, co Waters předvádí v posledních letech, je prostě trapné a mnoha výroky kolem ukrajinské války se to jen vyhrotilo. Značné problémy s jeho antisemitskými a na můj vkus velice krajně levičáckými postoji prezentovanými v rámci koncertů jsem měl i v předchozích letech a na koncertech, jichž jsem se zúčastnil. Stačilo.

Jenomže to, do čeho se teď obula německá policie po Watersově berlínském koncertě, je snad ještě trapnější. Vytýká mu, že se v pasáži převzaté z The Wall (a vizuálně inscenované i ve stejnojmenném – a podle mého názoru skvělém – filmu Alana Parkera) oblékl do kostýmu „nápadně připomínajícího nacistické uniformy, včetně pásky na rukávu odkazující k SS“.

Proboha! I kdyby byl Roger Waters ta nejhorší kreatura pod sluncem, zrovna tahle scéna je přece tak jasně protinacistická, přesněji protitotalitní, že by to snad pochopil i můj šestiletý syn. Jestliže teď hodlá Waterse německá policie kvůli tomuto kostýmu vyšetřovat, měla by si vzít na paškál všechny herce, včetně německých, kteří v posledních sedmdesáti letech hráli ve filmech a na divadle kterékoli nacisty počínaje Hitlerem a konče posledním příslušníkem Hitlerjugend.

Všechny filmové a divadelní Staliny, Gottwaldy a další komunistické zrůdy, všechny agenty Stasi, KGB, StB a všech dalších nástrojů totalitní moci. Ale proč se držet jen dvacátého století? Podle téhle logiky mají pomyslnou krev na rukou taky všichni filmoví představitelé třeba Hernána Cortése nebo generála Custera.

Vidíte taky tu hloupost?