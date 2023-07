Chcete být milionářem? Ministři se pustili do riskantní politické hry

Bombasticky nalákali český venkov na milionovou dotaci, aniž by to měli projednané v koalici a aniž by věděli, jak to vůbec technicky provedou.

Žijeme v Česku trénovaném na kotlíkových a jiných dotacích, takže zájemci si už začali připravovat spacáky a každý se těšil na svůj milion či ještě víc. Už dnes je investice do nemovitosti prakticky jediným způsobem, jak vyzrát na inflaci, natož s milionem od vlády.

Jako marketéři, tedy pánové Hladík a Jurečka uspěli. Uspějí též jako politici? To není tak jisté. Kromě odporu koaličních partnerů se mohou tvůrci dočkat též mnoha detailů, jež jim mohou akci dost zkomplikovat. Vyhlášení programu Oprav dům po babičce může nakonec vyznít jako vysílání Rádia Jerevan. Nemusí to být pro všechny, nemusí být započítán bonus 50 tisíc na dítě a v konečné podobě nemusí být program až tak výhodný, jako hlásala reklama z lidovecké dílny.

Ale politika je zábavná: vláda založená na boji proti plošnému rozdávání plošně rozdává.