Gruntorádův „slavnostní“ budíček. Všichni o českých problémech vědí, který politik je ale opravdu řeší?

Je nesmírně trapné, že do barvotiskových oslav výročí listopadu 1989 vpadla realita, kterou nemohou popírat ani vládní mi(ni)stři sebechvály.

Bývalo tu dobrým zvykem se o „sametovou revoluci“ pohádat, diskutovat, bilancovat, co jsme udělali a co nám ještě zbývá. Jenže může takhle promluvit prezident, který rozhodně v listopadu 1989 necinkal klíčemi? Nebo premiér, který kolem sebe šíří kult neomylnosti?

Jiří Gruntorád se osvědčil v roli chlapečka, který nahlas řekne, co všichni vědí: císař je nahý. Máme toho i po čtyřiatřiceti letech k napravování opravdu hodně, od školství či zdravotnictví až po důchody. Ale proč o tom pracně debatovat, když už víme, jak je to obtížné a že se nám to moc nedaří a že se to ani nemůže povést ze dne na den?

Vždyť je daleko pohodlnější vyrazit na stupidní veselici s maškarami v uniformách někdejšího SNB, dát si buřta, zazpívat si, dojmout se a na nic nemyslet.