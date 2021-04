HUDEMA: Aktivisté za genocidu. Peking ukázal, že bojkot je hůl dvou konců

Bojkot je oblíbené slovo různých aktivistů. Bojkotem zboží se totiž dá bojovat za ledacos bohulibého, ať už je to konec porušování lidských práv, ukončení devastace přírody, nebo třeba konec zabíjení kožešinových zvířat. Aspoň tak se to v posledních letech zdálo.

Jenže každá hůl má dva konce – a nyní se to ukazuje v Číně. Západní firmy, jako je oděvní firma H&M či výrobce bot Nike, tam čelí bojkotu svých výrobků. Zákazníci je odmítají, vypadly z nabídky velkých čínských internetových obchodů atd. Samozřejmě, v Číně, kde se máloco stane bez požehnání vládnoucí komunistické strany, i tohle organizuje mimo jiné Komunistická liga mládeže Číny. Ale skutečný hněv a bojkot ze strany spotřebitelů je tu také. A proč?



Vyvolala ho kritika Číny ze strany západních firem za její chování k menšinovým Ujgurům. Přitom vůči Ujgurům se čínští komunisté opravdu nechovají pěkně. V Číně dochází k největšímu pronásledování lidí na základě jejich etnické příslušnosti za několik desetiletí. Jde přitom skutečně o národnost, protože nálepky Ujgura patřícího za mříže, kterému seberou děti a znásilní manželku, se nelze zbavit, ani když nemluvíte ujgursky a jste věrný člen čínské komunistické strany. Prostě jak to včera stručně popsala zpráva amerického ministerstva zahraničí, jde o genocidu národa. Část Číňanů to ale nechce vidět, a části dokonce „zákrok“ proti „divokým“ Ujgurům vyhovuje.

Západní firmy stojí před nelehkou volbu. Buď rozezlít evropské a americké zákazníky, kteří odsuzují genocidu, anebo ty čínské, kteří genocidu popírají, či jí zřejmě dokonce fandí. A vypadá to, že tentokrát už nepůjde jako jindy celou věc vyřešit našlapováním kolem horké kaše ve stylu „jsme sice proti genocidě, ale nemusí to zrovna nikdo moc vědět“. Čínští aktivisté ani stát nepožadují nic menšího než omluvu Číně, zatímco pro západní aktivisty by tohle bylo už opravdu moc. Uvidíme, co jednotlivé firmy zvolí.