HUDEMA: Dotek jiného světa. Už žijeme v počítačové realitě, ukázal útok v USA

Praha Nejprve to byl vděčný námět sci-fi knih. Pak opakovaná mantra ve varování tajných služeb. Teď je to hrozivá skutečnost. O čem je řeč? O počítačovém útoku na tak zvanou fyzickou infrastrukturu, tedy například dodávky paliv či elektřiny, které mohou uvrhnout do chaosu města i celé státy a ovlivnit i mezinárodní politiku.

Jasně to ukázal nedávný hackerský útok na americký produktovod Colonial Pipeline. Výpadek ohrozil zásobování východního pobřeží USA palivy, aerolinie America Airlines musely kvůli nedostatku paliva zrušit některé lety a americká vláda vyhlásila nouzový stav, aby osm tisíc kilometrů trubek neovladatelného produktovodu mohlo nahradit zásobování autocisternami. Šlo o největší incident tohoto druhu v USA a zřejmě i na celém světě. Pentagon a další úřady vyšetřují možný útok neznámou energií u Bílého domu Stojí za ním patrně skupina počítačových vyděračů DarkSide. Ti ovládnou zařízení nějaké firmy či se zmocní jejích dat a pak chtějí za jejich uvolnění peníze. Skupina DarkSide sama přitom vystupuje jako normální firma. Vydává oficiální tiskové zprávy, zákazníkům, tedy svým obětem, nabízí „zákaznický servis“, a část svého zisku věnuje charitě.

Skupina oznámila, že nechce vyvolávat žádný chaos nebo nepříjemnosti a nejde jí o nějakou politiku. Skutečnost je ale jiná. V případě Colonial Pipeline, jejíž vlastníci asi nechtěli vyděračům platit, vyvolala chaos, který zasáhl i obyčejné lidi. Nedošlo sice k úmrtím, ale co by se stalo, kdyby podobně v průběhu zimních mrazů ochromila dodávky plynu nebo rozvody elektřiny pro miliony lidí. Uniklá data z Facebooku obsahují údaje o více než milionu Čechů, telefonní čísla by mohla sloužit k útokům Stejně je to s apolitičností DarkSide. Skupina totiž napadá anglicky komunikující firmy a jí používané programy při detekci ruštiny přeruší svůj útok. Může to dál ochladit vztahy mezi USA a Ruskem. Přesto, že americký prezident Joe Biden prohlásil, že pro tvrzení o jakémkoli zapojení ruského státu nejsou důkazy. Rusko totiž často nechává podobné skupiny na svém území na pokoji, a na to nepřímo upozornil i Biden.