HUDEMA: Je povinné testování v rozporu s Listinou základních práv a svobod?

K „radostem“ cestování v covidové době patří spousta povinností včetně povinného testu na covid-19 před tím, než český občan nastoupí do letadla, vlaku či autobusu a přejede hranice vlasti. Jenže, je tahle povinnost racionální, snadno splnitelná a legální?

Racionální to bezpochyby je, zejména při cestování ze zemí, kde je vysoká pravděpodobnost nákazy. Otestováním cestujících ještě před jejich nástupem na palubu se sníží riziko, že nakazí své spolucestující a ti pak nakazí po návratu další lidi.

V letadle, vlaku či autobusu tráví často člověk s ostatními několik hodin a riziko přenosu koronaviru tak může být vysoké. Testy by ovšem měly být v cizině snadno dostupné, což ne vždy platí. Nejde jen o možnost test absolvovat. Musí být navíc proveden v určité době před odjezdem. Pokud je moc starý, ztrácí platnost.

V případě, že například letecká společnost změní dobu odletu, nemusí být jednoduché či dokonce vůbec možné zajít si v daném místě na test. Pak by ho ale české úřady neměly požadovat. Ostatně, v Listině základních práv a svobod je uvedeno, že každý občan České republiky má právo na svobodný vstup na její území, a to by v případě nemožnosti podstoupit test v cizině neměl.

Možná je dokonce i samotná povinnost testu v cizině v rozporu s vyzněním Listiny. O tom ale musí rozhodnout Ústavní soud, pokud si na tuto povinnost bude někdo, kdo ji musel podstoupit, stěžovat.Pokud je požadavek na test v cizině skutečně protiprávní, stát bude muset zavést při návratu z některých zemí karanténu a testy v Česku pro všechny cestující. V karanténě budou do té doby, než bude jisté, že nechytili nic ani na palubě.

Bylo by ostatně asi lepší dělat to takhle než jako dosud. Provedení testu v cizině se totiž dost těžko kontroluje a všichni mají zájem, aby vyšel negativní, případně ho padělat: cestující se totiž chtějí dostat domů, dopravci vydělat a cestovní kanceláře vozit turisty přes hranice bez zádrhelů.