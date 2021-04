HUDEMA: Nebezpečí? I přes problémy by nám s jádrem bylo lépe

Nedávné 35. výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl připomnělo, že nukleární energie přináší mnohá nebezpečí. Spousta vyspělých zemí se kvůli tomu jaderné energetiky vzdala a nové jaderné reaktory zrovna nerostou jako houby po dešti. Jenže s větším podílem jaderné energie by nám možná dnes bylo lépe.

Pěkně to ukazuje loňský článek v časopisu The Economist, který popisuje alternativní historii v případě, že by nedošlo postupně ke stagnaci celosvětového výkonu jaderných elektráren, ale naopak k jeho strmému nárůstu už od sedmdesátých let minulého století. V článku se kvůli ropné krizi vyspělé země daly do budování nukleárních reaktorů a zbavily se závislosti na uhlí a částečně i ropě. Globální oteplování je v této alternativní historii „obskurním fenoménem“, kterému se lidstvo snadno vyhlo a který je znám už jen vědcům.



Střih do reality. Jaderná energie tvoří na světě jen menšinu, většina energie se naopak vyrábí z uhlí, plynu a ropy. Globální oteplování není obskurní teorií, ale skutečností. Proč, když vše mohlo být úplně jinak? Jedním z důvodů je přehnaná obsese bezpečností. Neznamená to, že vážné nehody jako již zmíněný Černobyl neexistovaly a že by nebylo třeba se jim vyhnout, ale nebylo jich moc. Navíc důvodem byla většinou lidská chyba, ne jen technika. Jenže úřady dohlížející na jadernou energetiku vyžadují vysoké bezpečnostní standardy z hlediska technického zabezpečení. Paradoxně pak dnes třeba uhelné elektrárny vytvářejí obvykle vyšší radioaktivitu než jaderné.

Požadavky na někdy nadměrnou bezpečnost ale zdražují výrobu jaderné energie a ta je nekonkurenceschopná. Když se k tomu přidá odpor některých voličů proti jaderné energetice jako takové, výsledkem je přinejlepším stagnace výroby energie z jádra. Ke škodě celé planety, protože globální oteplování je větším rizikem než rozumně obhospodařovaná rizika nukleární energie.