HUDEMA: Orientální náměsíčníci. Útok v Saúdské Arábii připomíná Sarajevo 1914

PRAHA Současný Blízký východ připomíná sud s prachem, situaci, jaká byla před první světovou válkou v Evropě. Na tuto do očí bijící podobnost upozorňují dlouhodobě někteří novináři i experti a za pravdu jim dává i napětí vyvolané útoky na saúdská ropná zařízení Abkajk a Churajs souvisejícími údajně s válkou v Jemenu.

Saúdská Arábie a Írán vedou na Blízkém východě dva bloky, podobně jako tomu bylo před první válkou s Francouzi a Dohodou a Německem s Trojspolkem. Každý z nich hledá spojence a válčí mezi sebou na zástupných bojištích od Sýrie po Jemen. A mají přitom své vnější protektory, USA a Rusko. Napětí mezi oběma bloky stoupá, ale zdánlivě se nic nehýbe vpřed a na obou stranách roste frustrace. Válka pak vypadá jako jediné řešení.



Faktický vládce saúdského království, bojechtivý korunní princ Mohammed bin Salmán přezdívaný MBS by rád vybojoval konvenční válku proti Teheránu. S USA po boku. Vždyť americký prezident Donald Trump slibuje, že ukončí mocenský růst Íránu a jeho jaderný program. Část íránského vedení naopak vidí jako reálnou možnost porážku Saúdů a amerického velkého satana nekonvenční asymetrickou válkou, malými loděmi, speciálními jednotkami a cizími gerilami.

Přitom se ani jedné straně velká válka teď moc nehodí do krámu. MBS se rozkmotřil se svým největším spojencem MBZ, korunním princem Mohammedem bin Zajídem ze Spojených arabských emirátů. Obě země spolu bojovaly proti proíránským jemenským rebelům, ale teď podporují různé skupiny. Válka by udělala konec gigantických ekonomických plánů MBS. Prezident Trump má prý po propuštění poradce Boltona v zahraničněpolitickém týmu zmatek a nechce se zaplést do dlouhé války před prezidentskými volbami v příštím roce. A Írán? Teheránští ajatolláhové řeší své ekonomické problémy a jejich jestřábové chtějí dál v poklidu rozšiřovat síť svých spojenců v regionu.



Státníci se na válku připravovali, těšili se, že vyřeší tehdejší problémy, ale vlastně si ji téměř nikdo nepřál, popisuje nikoliv současný Blízký východ, ale Evropu před první světovou válkou australský historik Christopher Clark ve své knize Náměsíčníci. Politici k válce kráčeli jako „náměsíčníci“ a nakonec k ní došlo. Na základě události související s nepříliš důležitým konfliktem v Bosně. Asi podobně, či dokonce méně důležitým, než je ten nynější v Jemenu.