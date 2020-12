HUDEMA: Zmatek na horách. Vláda má šanci vyjasnit podmínky o Vánocích

Že letošní lyžařská sezona bude jiná než obvykle, bylo jasné už dávno. Ale že bude takhle podivná, to si nikdo nemyslel. Nejde jen o to, že od pátku se celá země přesouvá do čtvrtého, přísnějšího stupně protiepidemických opatření, to platí i pro horská střediska, ale hlavně o to, že pravidla zimní rekreace jsou nyní poněkud nejasná.

Jasné je zatím jen to, že lyžovat se bude. V pátek se paradoxně v souvislosti se zpřísněním režimu v celé republice otevřou lyžařská střediska. Má to logiku, riziko přenosu infekce novým koronavirem při lyžování je za dodržování základních hygienických opatření minimální. Jenže na lyžích se člověk neudrží bez jídla a pití. Tady by mohlo dojít k nákaze. Proto chce vláda zabránit shlukování lidí tím, že jídlo a pití bude povoleno jen z výdejního okénka a „na stojáka“. Přílišné družbě lidí má navíc zamezit zákaz prodeje alkoholu na sjezdovkách.

HUDEMA: Virová jízda černého pasažéra Jak to bude fungovat, uvidíme. Že by ale lidé odjížděli od výdeje jídla s teplým talířem sníst si ho někam pod smrček, o tom se dá s úspěchem pochybovat. A kdo chce rum, vezme si placatku. Nicméně pravidla jsou jasná, nesmí se to. Pak je tu ale rozsáhlá šedá zóna, kde mají pravidla různé odlišné právní a logické výklady. Hotely a horské chaty jsou sice zavřené, je zakázáno komerční ubytování, ale co pronájem? Tady už moc jasno není a zdá se, že pokud si někdo pronajme chalupu či pokoj v ní, je právně všechno v pořádku. Problém ovšem je v tom, že striktně právně pokud by někdo do takového podnájmu chtěl kvůli rekreaci cestovat, to už nesmí. Má se držet u svého bydliště. Možná jej ovšem může prohlásit za své dočasné bydliště. Čert aby se v tom vyznal. V téhle situaci je opravdu dost těžké naplánovat si nějakou dovolenou na horách. Útěchou nám může být, že vše bude platit jen do 23. prosince tohoto roku. Pak, pokud poslanci vládě odmávnou prodloužení nouzového stavu, který pro to potřebuje, kabinet schválí nová pravidla. Nezbývá než doufat, že vládní reparát v sestavování pravidel dopadne lépe a jasněji.