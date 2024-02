Vláda není hlavním viníkem růstu cen, ale rozhodně není strůjcem jeho poklesu

Vláda skutečně není hlavním viníkem růstu cen, ale už rozhodně není strůjcem jeho poklesu – stamiliardové rozpočtové schodky inflaci naopak přifukují. Pokud si premiér připisuje zásluhy za nízkou inflaci, pak musí přijmout i vinu za děsivou inflaci, která nás poslední dva roky dusila. Těžko tvrdit, že vláda nemá vliv na růst, ale spoluzapříčinila pokles.

Připomínání role exekutivy tak premiérovi vybuchuje do obličeje, protože kumulativní inflace za dva roky Fialovy vlády je přes 27 procent. To znamená, že za zboží a služby, které by v prosinci roku 2021 stály stovku, dnes zaplatíme sto dvacet sedm korun. Rozumné by proto bylo toto lejno po vlastní tváři zbytečně nerozmazávat. Ale kdo jsme my, abychom radili našim moudrým vladařům?