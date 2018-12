ZVĚŘINA: Integrace bez legrace. Mechanické spojování stran není cestou k moci

PRAHA Spojování politických stran se stalo hitem posledních dnů. Zvláště po zveřejnění průzkumů, které přisuzují hnutí ANO výrazný zisk popularity, a to i po odvysílání nahrávky skryté kamery, na které psychicky nemocný premiérův syn vypráví, že byl unesen.

Ani výzvy k rezignaci Andreje Babiše, ani pokus o vyslovení nedůvěry jím vedené koaliční vládě opozici nepomohly. Právě naopak, ANO nebývale sílí a trojice stran TOP 09, KDU-ČSL a STAN se na pětiprocentní hranici volitelnosti dívá zdola.



V tomto okamžiku nastupují integrátoři, kteří stranám radí spojit se, neboť jinou šanci na záchranu nevidí. Lidovci dostali vynadáno za to, že kandidují ve volbách do Evropského parlamentu samostatně, přičemž titíž radilové jim při sněmovních volbách vykládali, jak je riskantní spojovat se se Starosty. Pretendent na lidoveckého předsedu Marek Výborný má plán proměnit nejstarší tuzemskou stranu v přívěsek ODS.



Mnohým to připomíná vysněnou konstelaci Mirků Topolánka a Kalouska, k níž nikdy nedošlo. Málokdo si ale vzpomene na polistopadovou Křesťanskodemokratickou stranu Václava Bendy, ta byla nějaký čas apendixem ODS, aby se v ní zakrátko rozpustila. Chtějí lidovci něco podobného? Nezapomínejme, že tužby funkcionářů nejsou shodné s tužbami straníků i voličů. A pak je tu ještě jedna zdánlivá maličkost – spojení více stran na jedinou kandidátku rozhodně nemusí přinést zisk v podobě součtu jejich preferencí, to vědí i političtí kojenci.

Propast mezi ANO a zbytkem pelotonu není daná ani skvělou kondicí beztvarého hnutí, ani nápady předsedy Babiše, a už vůbec ne jeho vlastněním médií, ale bezradností opozice. Na jakýkoli podnět reagují opozičníci iracionálně a ideologicky, což je zas jen voda na mlýn Babišovi. Žel stále častěji lze pozorovat reakce typu: Babiše jsem nevolil, ale když vidím ten fanatismus druhé strany...

Opozice nutně potřebuje pozitivní program, který by nabízela voličovi, a nikoli jen mantru: ráj na zemi začne, až se zbavíme Babiše. Nezačne, takoví Piráti, v nichž je kdekdo ochoten vidět spasitele, představují obrovské riziko, při první větší krizi mohou implodovat. Mezi nimi a Věcmi veřejnými jsou minimální rozdíly a názorová elasticita jejich věrchušky to nezachrání. Nevíme též, zda opoziční strany, které zaznamenaly přírůstek, netěží jen ze zoufalství voliče, který nemá na výběr. Co s opozicí, která je na voliče naštvaná?