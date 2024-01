Bitva o Istanbul. Dívat se brýlemi kulturní války, nebo skutečnosti?

Názor

Stále více témat je nahlíženo optikou vítězství, či porážky. Třeba volby. Jako by nešlo o to, zda se hlasuje férově a tajně, ale o to, jak zastavit Trumpa či AfD. Tak zní titulky v médiích. Platí to i pro českou ratifikaci Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách?