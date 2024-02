Hvězdné války 2.0. Chce Putin skutečně umístit do vesmíru jadernou zbraň, nebo jde o další bluf?

Názor

Spojené státy se obávají, že by Rusové mohli umístit jadernou zbraň na oběžnou dráhu. To by znamenalo ohrožení amerických satelitů, a tedy potenciální ochromení internetu a mobilního signálu v celém svobodném světě. Podezření, že něco podobného Putin opravdu chystá, bylo dost silné na to, aby CIA varovala Bílý dům, a ten potom členy Kongresu a své evropské spojence.