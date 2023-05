Návrat do 50. let. Nový přístup Bidenovy administrativy cílí na dělníky, odboráře a pokrokáře

Leccos už se nastartovalo, ale pokud se stane Biden prezidentem podruhé, zapustí to kořeny. A jestli bude za republikány kandidovat Donald Trump – což si americká Demokratická strana přeje – je Bidenovo vítězství podle všech průzkumů jisté.

Novou hospodářskou strategii představil poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan v projevu v think tanku Brookings Institution minulý týden. Podle komentátora deníku The Wall Street Journal Waltera Russella Meada to bude znamenat návrat do 50. let.

Sice ne do českých 50. let, ale stejně do 50. let. Do doby, kdy zájmy státu a silné regulace převažovaly nad volným trhem. Dodejme, že o lecčem svědčí to, že hospodářskou strategii představuje poradce pro národní bezpečnost.