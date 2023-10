Člověk asi potřebuje hodně fantazie na to, aby si představil, jak stařík na vozíku rozkrádá oboru nebo že klade pasti na erární zvěř. Jen paranoik pak pomyslí na to, že by třeba bývalý prezident mohl spáchat atentát na prezidenta Pavla. „Všichni“ přece tvrdí, že je to ruský a čínský agent v jedné osobě. Ne, s tímhle tupým šikanózním přístupem se nelze vypořádat jinak než výsměchem, vždyť hlupáci schovávající se za funkce jsou především směšní.