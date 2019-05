KAMBERSKÝ: Křičeti zlato. Ověřování faktů ustupuje rychlosti

PRAHA Měla to být taková nenápadná zprávička jen pro fajnšmekry v maloobchodu: jakýsi investiční fond koupil síť prodejen květin, jejichž celkový roční obrat lehce dosahuje jedné miliardy korun. Prostě drobnost.

Jenže onen fond se jmenuje Hartenberg, kdysi jej zakládal Andrej Babiš, a jelikož Babišovo hnutí ANO před volbami slibovalo, že „květiny budou levnější, aby je muži ženám častěji kupovali“, byl hned oheň na střeše.



Pro pořádek uveďme: ano, opravdu to ANO v roce 2017 slibovalo. Řezané květiny měly přejít do nižší sazby DPH, podobně jako točené pivo či vodné a stočné, příslib se dostal dokonce do programového prohlášení první Babišovy vlády.

Jenže zlevněné kytky se nesetkaly s příliš velkým pochopením. Pivo ocení pijáci či, spíše a zejména, hostinští; vodné každá domácnost. Ale proč kytky, ptali jsme se na tomto místě?

Podle statistik se celé „květinářství a školkařství okrasných i ovocných druhů“ podílí pouhými 2,6 procenta na celkové zemědělské produkci, přičemž samo zemědělství má v národním hospodářství váhu pouhých dvou a půl procent. Celé květinářství a školkařství tvoří pouhých 65 setin promile, a řezané květiny jsou jen zlomek tohoto zlomku. Víme, že snížení DPH na neregulovaném trhu nejvíce prospěje prodejcům, u nás většinu trhu pokrývá dovoz, zejména z Nizozemska. A tak vláda svůj návrh po novinové kritice stáhla: v programovém prohlášení zůstaly všechny ostatní sliby (levnější pivo v hospodách, voda i kadeřnické služby), jen květiny vypadly. Nezlevní.

Ale poplašný oheň už plane. Doba rychlých soudů bez ohledu na fakta už má další oběť.