KAMBERSKÝ: Šetřením k bohatství? Rozpočtová sklenice je poloprázdná i poloplná

Babišova vláda zadluží Česko v době prosperity o dalších čtyřicet miliard, píše server Novinky.cz, tradičně blízký ČSSD. Nevšimli jsme si, že by takto psával v letech 2014–2018 za vlády Bohuslava Sobotky, ale budiž. I na stránkách LN jste v té době mohli pravidelně číst podobné teze. I autor tohoto sloupku říkal, že deficit rozpočtu je sice úplně zbytečný, ale na to, jak levicovou máme vládu, vlastně zanedbatelný.

Premiér se však přesto chlubí, jak snižuje dluh. Jak tomu rozumět? Velmi prostě: Česko si opravdu skoro každým rokem půjčuje další peníze, ale zároveň mnohem více vydělá. Míra zadlužení tak opravdu klesá.

Babišově argumentaci přichází pomoc ze zcela nečekané strany. Od bankéře, bývalého guvernéra ČNB, muže proslulého spořivostí a v neposlední řadě i od muže, jenž pokud je názorově blízko nějaké partaji, pak je to ODS.

Pan Miroslav Singer v týdeníku Echo sice ostře kritizuje Babišovy plány na rozpočtové úspory, ale přitom vysvětluje: „Zcela marně, a obávám se, dosti osamocen se už léta snažím vysvětlit, že to, jestli se zadlužujeme nebo ne, není dáno znamínkem výsledku rozpočtu, ale tím, jak se vyvíjí náš dluh vůči přidané hodnotě české ekonomiky, tedy HDP. HDP je totiž vlastně to, co česká ekonomika vydělá, a my to můžeme rozdělit například mezi zisky a platy. (...) Česká ekonomika roste. I v tyto roky ekonomického zpomalujícího růstu se její přidaná hodnota, HDP, každý rok zvyšuje o něco mezi 4 a 5 procenty. To ale znamená, že se oddlužujeme. (...) Naše zadlužení se bude letos i napřesrok snižovat, i kdyby hrom bil.“

Nejen klasická levice, ale mnozí další vlivní ekonomové říkají nahlas: šetřením nikdo nezbohatne. Nevzývají bezmezné utrácení na dluh a kupování voličů ve stylu jízdné zdarma pro juniory a seniory. Jen opakují: pokud náš dluh v poměru k našemu bohatství klesá (což klesá už pět let), nemusíme sami sebe škrtit. Šetření v době hospodářského poklesu a při klesajícím zadlužení nedává smysl. Naopak. Rozhazování v čase růstu a šetření v letech hubenějších jen zhoršuje hospodářský cyklus. Ale vysvětlujte to národu spořínků.