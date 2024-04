Jsme my to ale pašáci. Nestavíme dálnice ani obchvaty, ale rychlost zvyšovat umíme

Hm. Máme pětatřicet let od velkého sametového převratu a do Rakous, s nimiž máme skoro pětisetkilometrovou hranici, nevede dálnice. Ani směrem na Vídeň, ani na Linec a Salcburk. Nebo aspoň normální, rychlá komunikace rakouského střihu mimo obce, s více jízdními pruhy typu „2 + 2“ či „2 + 1“.

Ta jižní trať je vůbec nejlepší: skoro dvousettisícová aglomerace kolem Českých Budějovic postrádá městský obchvat, takže se osobní i nákladní tranzit prodírá kolonami nešťastných Budějičáků. A ve slavném „esíčku“ vyhýbajícím se nádraží v Kaplici si připadáte jako někde v Bělorusku v roce 1970.

Nicméně netřeba sklánět hlavu, pochybovat a mrskati se výčitkami. Na dvacetikilometrovém kousku mezi Táborem a Budějicemi budeme moci jezdit 150, protože si to jedna moudrá to partaj kdysi napsala nepředloženě do programu. Nejsme my to pašáci?