Rychlostí 150 km/h se bude v Česku jezdit už letos. Kolik tím řidiči ušetří času a kde to bude?

Doporučujeme

Kdyby se na zrychleném úseku dálnice dělala časovka na dvacet kilometrů, dojelo by auto svištící 150 kilometrů v hodině do cíle o minutu a čtvrt dříve než to, které pojede „jen“ 130. Tuzemští řidiči si to budou moct vyzkoušet ještě letos.