KAMBERSKÝ: Utrácejte! Když si nepůjčíme, padneme do bídy

Patnáct tisíc pro živnostníky je urážlivá almužna, musejí dostat nejméně třicet! Nesmíme stavět klienty proti cestovkám, propadlé zájezdy musí zaplatit stát! Nesmíme stavět nájemníky proti majitelům, za lidi v nouzi musí nájmy platit stát! Tak volá pravicová opozice – a nutno dodat, že jde často o racionální a legitimní požadavky. Rozum zůstává stát ve chvíli, kdy stejní lidé (s čestnou výjimkou lidovců) požadují, aby vláda byla nedělala dluhy. Můžeme jít doleva, můžeme jít doprava, ale nemůžeme na obě strany zároveň.

Psali jsme na tomto místě před měsícem: „Na pojmy jako vyrovnaný rozpočet, schodek rozpočtu či státní dluh úplně zapomeňte. Služby jsou mrtvé, statisíce živnostníků bez práce, zavírá i průmysl. Krizi technicky vzato způsobil stát – a stát ji také musí vyřešit.“ A stát nemá jiné cesty než skrze peníze. Ano, ČNB může prodávat devizové rezervy, může nakupovat vládní dluhopisy, ale jinak stát nemá jinou možnost, než penězi z rozpočtu pomoci firmám a lidem přežít.

Všichni si teď z budoucnosti půjčujeme na přežití dnešních dní, kdy nemůžeme pracovat nebo o naše zboží a služby není zájem. To všechno stojí a bude stát nepředstavitelné peníze. Děláme to nejen z morálního imperativu (stát zmrazil, stát musí oživit), ale i z chladné ekonomické logiky. Náklady by byly jinak ještě větší: miliony lidí na úřadech práce a tisíce firem prodaných za babku finančním žralokům nebo zahraniční konkurenci.



Ano, lze škrtat mrtvé duše na úřadech, lze rušit slevy na jízdné, ale to všechno ušetří jednotky miliard – jenže my jich potřebujeme stovky! Ano, je také možné, že vlády zneužijí volnějších pravidel i za pět let, až bude krize za námi. Ale tady a teď je nutné udržet firmy i lidi naživu, abychom se mohli časem vrátit ke svému byznysu.

Jinak řečeno: chceme-li se co nejdříve vrátit k dřívějšímu blahobytu, chceme-li být v budoucnu rozpočtově odpovědní, musíme teď místo šetření utrácet. Stačí se podívat, jaké nepředstavitelné objemy lije do ekonomiky Německo či USA. Jinak se z nás stane opět levná dílna Evropy se spoustou nezaměstnaných, kde veškerý kapitál mají zahraniční vlastníci. A spoustu toho, co jsme za poslední tři dekády vybudovali, budeme muset zkoušet vybojovat znovu.