Kdo tu měl pravdu? Spor o výsledky pandemie začal dřív, než skončila

Objevují se třeba názory, že současné rušení protiepidemických opatření jen potvrzuje to, že se vlastně plošná opatření nemusela zavádět. Že stačilo zavést cílená opatření na ochranu starých a zranitelných a měli jsme vystaráno. Navrhovali to lidé u nás i ve světě a část z nich se přitom odvolávala na tak zvanou Velkou barringtonskou deklaraci.

Problém je v tom, že tahle deklarace vznikla na podzim roku 2020, kdy ještě nebyly k dispozici pro masové použití ani vakcíny, ani účinné léky proti covidu-19. Dnes jsme v jiné situaci, máme vakcíny, podstatná část populace je naočkována, brzy budeme snad mít i lék na nejnovější variantu koronaviru. Můžeme tak časem přistoupit k ochraně více zaměřené jen na ty, kteří jsou nejvíce ohrožení. Jenže v době napsání barringtonské deklarace to prakticky nebylo možné, protože jsme k tomu neměli prostředky.

Šlo tak jen o hraběcí rady. Podobá se to radám, které se také objevují, že by lidé měli přestat používat trvale léky proti vysoké hladině cholesterolu. Že se mají věnovat prevenci zvýšení cholesterolu, cvičit, a když to nepomůže, tak tuto poruchu vyléčit jednou provždy. Problém je v tom, že prevence a cvičení nefunguje u všech a že na vysoký cholesterol nemáme jednorázový lék. Pravděpodobně ho jednou mít budeme, ale do té doby nám nezbývá, než „plošně“ nasazovat trvalou kúru s léky proti cholesterolu.

Zkrátka, když nebereme zpětně v potaz, co bylo a nebylo v dané době možné, spousta lidí je za chytráky snadno a rychle. Problém je v tom, že takhle se nedobereme žádného racionálního závěru. Společnost bude nadále rozdělená a spor o interpretaci průběhu a výsledků pandemie i v těch základních věcech tu bude strašit ještě celá léta či desetiletí.