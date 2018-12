KLESLA: Muž roku. George Soros vskutku symbolizuje dnešní dobu

V londýnské City se tomu říká Černá středa. Libra tehdy po prázdninách dvaadevadesátého roku padla doslova na kolena. A 16. září ji musela vláda Johna Majora potupně stáhnout z evropského kurzového mechanismu, předchůdce eura. Mužem, jenž „zlomil Bank of England“, byl maďarský emigrant George Soros.

Na sázce proti zemi, která mu dala elitní vzdělání a vyslala na dráhu úspěšného finančníka z Londýna na Wall Street, vydělal miliardu liber. Celkové ztráty britských daňových poplatníků kvůli brutálnímu nájezdu se vyšplhaly na 3,6 miliardy poražených liber. Politické škody byly ještě řádově větší, pro konzervativní vládu to znamenalo počátek konce, stejně jako odcizování od Evropy – jak víme libra už se ke společné měně nevrátila. Sorosovi jako bezohlednému škůdci nemohli britští finančníci léta přijít na jméno. Přesto jej letos Financial Times vyhlásil mužem roku.



Podle listu symbolizuje dnes osmaosmdesátiletý byznysmen „základní hodnoty“. Spekulaci, chamtivost a bezohledný kapitalismus, chtělo by se říct. Otec hedgeových fondů, známých brutálních finančních žraloků, byl dokonce v ­roce 2002 ve Francii odsouzen za insider trading – zneužívání informací při obchodování a jeden z nejhorších hříchů na trzích. Ale elitní finanční list jej označuje hlavně za filantropa a­ bojovníka za liberální demokracii. Šéfredaktor Lionel Barber dokonce trapně omlouval jeho útok na libru a své čtenáře tím, že pomohl vyčistit trh. Soros totiž vykoupil svou duši a pověst tím, že – i dle rozhořčených reakcí na webu FT.com – doslova ukradené peníze dává nadacím a neziskovkám přes svou Open Society Fund a svádí boj především s Viktorem Orbáne

Boj za liberální demokracii je záslužný, ale ne důvodem omlouvat symbol toho nejhoršího z 80. let. A pokud nemají liberálové nikoho lepšího, je to i důvod jejich úpadku. Pravda, mužem roku FT se v roce 2009 stal Lloyd Blankfein, šéf banky Goldman Sachs, jež spoluzpůsobila finanční krizi a pak na ní vydělala. Takže příště to může být i ten Orbán.