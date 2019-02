EU se musí probudit. Hrozí jí kolaps, varuje Soros

New York/Praha S neobvykle silným apelem na reformu Evropské unie přišel v britském deníku The Guardian George Soros, americký finančník a filantrop maďarského původu. Podle názoru 88letého Sorose, který myšlenku jednotné Evropy vždy podporoval, „Evropa odchází do bezvýznamnosti a její lid se musí probudit; pokud k tomu nedojde, hrozí, že Evropská unie bude následovat Sovětský svaz roku 1991“.

Soros tvrdí, že evropská integrace v budoucnu vůbec nemusí vypadat tak, jak se nám jeví dnes. „Během svého dlouhého života jsem zažil několik momentů, kdy se věci prudce vychýlily z rovnováhy,“ píše finančník a dodává, že jedním z takových „bodů zvratu“ se mohou stát květnové volby do Evropského parlamentu. Podle Sorose v nich budou mít antisystémové strany nespornou výhodu, neboť „zastaralý stranický systém omezuje ty, kdo chtějí bránit původní principy EU, avšak pomáhá silám, jež chtějí současný systém vyměnit za něco radikálně odlišného“.

Současná stranická politika evropských zemí je prý postavena „na minulých konfliktech, které se odehrávaly v 19. a 20. století, na konfliktech mezi kapitálem a prací“. V současné Evropě jde ale podle Sorose o něco jiného: o střet mezi proevropskými a antievropskými silami.

V dalších částech textu se Soros zabývá – podle něj –neradostnou politickou situací v důležitých evropských zemích. Na příkladu Itálie ukazuje, jak „nerozumné lpění na přísném vynucování dublinských dohod (týkajících se práva migrantů požádat o azyl v první zemi, do níž vstoupí –pozn. red.) uvrhlo zemi do chaosu a většina elektorátu se od proevropských stran obrátila k antisystémovému Hnutí pěti hvězd a protiimigrační Lize“.

V závěru textu Soros přirovnává současné vedení EU k sovětskému politbyru těsně před kolapsem Sovětského svazu (aniž by upřesnil, který z orgánů EU má na mysli). Cesta k nápravě však podle něj přesto existuje a spočívá ve dvou krocích. „Zaprvé je třeba si uvědomit velikost a hloubku problému, kterému čelíme. A zadruhé je nutné probudit spící proevropskou většinu a mobilizovat ji k ochraně hodnot, na nichž byla Evropská unie založena.“

Pokud se to nepodaří, může se podle finančníka „sen o jednotné Evropě změnit v největší noční můru 21. století“.

Boháč, který budí vášně

George Soros, multimiliardář a jeden z největších filantropů současnosti, dlouhodobě finančně podporuje organizace zabývající se ochranou lidských práv a propagací demokracie. V minulosti podpořil i konkrétní politiky, například Hillary Clintonovou v průběhu poslední prezidentské kampaně v USA.

Za svoji činnost ale Soros čelí i kritice; například v rodném Maďarsku jej vláda obviňuje z toho, že podporuje nelegální migraci do Evropy, a Sorosova nadace Open Society Foundation musela v loňském roce v Maďarsku ukončit činnost.