Hrozba AI. Než se začneme umělé inteligence bát a svazovat ji, pojďme ji nejprve pořádně vyzkoušet

Názor

Je to pro vás chlap, nebo ženská? Pro mě je to tedy rozhodně ona, čílil se muž středního věku nad půllitrem v jedné pražské hospůdce. Skoro až filozofická debata nebyla o ničem jiném než o umělé inteligenci, i v Česku známé pod zkratkou AI (Artificial Intelligence). A jak víme už z haškovských dob, pokud se u nás o něčem mluví u piva, je to už rozhodně společenské téma.