Názor

Byla to velká sportovní sobota na tom českém rybníčku, jen co je pravda. V daleké Rize se předvedli čeští hokejisté, u nás doma pak malé pražské derby, Slavia vs. Plzeň a na závěr dne MMA štípaná v O2 Areně. Co si z těchto našlapaných 14 hodin vzít?