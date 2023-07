Názor

Lze znevýhodnění jedněch napravit tím, že znevýhodníme jiné? Tu otázku klade už šedesát let americký model affirmative action (překládá se to jako podpůrná akce či pozitivní diskriminace). Je-li například na univerzitách méně černošských studentů, než by odpovídalo jejich podílu v populaci či přání po rozmanitosti, k rase se přihlíží jako k přijímacímu kritériu. Tak se dostane na vysoké školy víc Afroameričanů na úkor bělochů i jiných. Ve čtvrtek Nejvyšší soud USA rozhodl, že tento postup je protiústavní. Debata kolem je zajímavá i pro nás.