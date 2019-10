Poslední slovo Radky Kvačkové: Opatrnost

15. října 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

PRAHA Další magor vyhodil do povětří obytný dům. Když jsem tak hleděla na tu spoušť v Lenoře na Prachaticku, vzpomněla jsem si, jak mi před lety jedna známá vyprávěla o jakémsi svém příbuzném, co emigroval do ciziny. Ne že by byl taky magor, naopak. Byl to seriózní a úspěšný čtyřicátník, který vydělal peníze výrobou televizních seriálů snad v Německu nebo v Rakousku a pak se pro změnu přestěhoval do Kalifornie.

Už si nepamatuju do kterého města, utkvělo mi jenom tolik, že si chtěl v té Kalifornii koupit byt, ale nepodařilo se mu to, protože ho v žádném kondominiu, jak se nazývají tamní společenství vlastníků bytových jednotek, nechtěli. Dlouho nechápal proč, až mu nějaký starousedlík vysvětlil, že bude rezidentům asi podezřelý, jelikož je sám, bez rodiny. Lidi si totiž myslí, že když je chlapovi přes čtyřicet, má mít vedle sebe nějakou ženskou, aby na něj dohlížela.



Na tom ovšem může něco být. Jasně že to nesmíte říkat nahlas, aby vás nenařkli ze sexismu nebo ještě něčeho horšího, ale je spousta věcí, které se nehodí říkat nahlas, a přitom tak nějak všichni víme…



Copak jste někdy slyšeli o ženské, co vyhazuje sousedy do povětří, střílí ve školách, osahává cizí děti ve výtahu, sprejuje na zdi přirození, vytáčí soundsystémy na maximum nebo třeba upilovává motorce výfuk, aby dělala větší rámus? Jistě, je tu příklad té nešťastnice, co v Praze před půl stoletím schválně napálila náklaďák do lidí a skončila na šibenici, ale to byla naprostá výjimka. Možná měla dokonce trochu mužský mozek.

Ten mozek, v němž se rodí divné nápady už od malička. Ono to bude mít nejspíš nějaký evoluční důvod, jako skoro všecko. Není totiž vyloučeno, že nebýt divných nápadů, nevěděli bychom, že je někde nějaká Amerika nebo Austrálie, nesvítili bychom elektřinou, netransplantovali orgány, natož aby se lítalo do vesmíru. Jenže ono se to někdy zvrtne. A pak je důležitá ženská pojistka. Protože testosteron má do pojistky daleko. Ten funguje spíš jako rozbuška.