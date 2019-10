Poslední slovo Petrušky Šustrové: Letošní podzim

PRAHA Musím si postěžovat: letošní třicáté výročí slavného Listopadu je pro mne fakt náročné. Prší na mne pozvání do škol a knihoven na různé besedy i na všelijaké konference. Nerada odmítám, ale teď mi občas nic jiného nezbývá – na dvou místech prostě být neumím a z jednoho konce republiky se na druhý při nejlepší vůli za dvě hodiny nedostanu. A kdyby jen republiky… Takže to beru metodou „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, nic lepšího jsem nevymyslela.

Aby toho nebylo málo, existují i pozvání jiná, nespojená s třicátým výročím. Například setkání Opus bonum se v Břevnovském klášteře koná každý rok a je to pro mne srdeční záležitost. (Letos proběhlo minulou sobotu.) Arciopata Anastáze Opaska jsem měla moc ráda, jeho dílo smíření a rozvíjení dobrých vztahů nikdy nepřestanu obdivovat. Věru nevím, co bych si počala, kdybych měla příslušnou sobotu už zablokovanou nějakým jiným slibem. Naštěstí je to nemožné, setkání se připravuje už od jara a pevně věřím, že tomu tak zůstane i v příštích letech.