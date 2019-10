Poslední slovo Jiřího Hanáka: Na koho prší

PRAHA Pražští radní jsou vůči Číně nekompetentní. Řekl Lubomír Zaorálek. Reagoval tak na rozhodnutí magistrátu odstranit ze smlouvy o kulturní spolupráci mezi Prahou a Pekingem větu, kterou Praha uznává jednotnou Čínu včetně okupovaného Tibetu a dosud svobodného Tchaj-wanu.

Úmyslem odstranit tuto větu, kterou do smlouvy před lety vpašovala primátorka Krnáčová (ANO) na nátlak Hradu a Číny, spáchal zřejmě magistrát hrdelní zločin urážky žlutého majestátu a Čína zařičela touhou po trestu. Jak si představuje Čína zacházení s těmi, kdo mají svůj názor? Pomiňme his master voice prezidenta Zemana a citujme samého císaře Siho: Každého, kdo nás chce rozdělit, rozdrtíme, kosti semeleme a prach vyfoukneme do povětří! Nemyslel tím arciť Prahu, ta je příliš vzdálená a bezvýznamná, vypovídající je to ale dost.