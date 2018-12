Dobrý stavební zákon by pro starosty byl dvojnásobnou výhrou

KYJOV (Jihomoravský kraj) Novou legislativní změnu? Chtělo by se říct, už raději žádnou. Zkušenosti z předchozího období velí k velké opatrnosti v dalších legislativních novinkách. Byť jistě prvotně dobře míněné úmysly, se změnily v průběhu legislativního procesu v paskvil.

Starostům tak místo pomoci mnohdy přibyly jen další povinnosti. Konkrétně jde například o již tolikrát měněný a stále více byrokracii přinášející stavební zákon. A nyní se chystá opět nový. Příprava ministerstva pro místní rozvoj a komunikace se Svazem měst a obcí je v tomto případě výborná. Věřím, že právě společnými silami a především praktickými připomínkami starostů se povede zpracovat kvalitní právní předpis, který odstraní nesmyslné papírování a usnadní stavebníkům realizovat své investiční záměry.

Dobrý stavební zákon by byl pro starosty dvojnásobnou výhrou. Za prvé by nemuseli být neprávem peskováni za nepružnost jednání stavebních úřadů. A za druhé by konečně rychle a efektivně stavěli budovy, zařízení a veřejně prospěšné stavby.

Na druhou stranu, pohybujeme-li se v oblasti veřejného práva, nemyslím, že by avizované vynětí stavebních úřadů z kompetencí obcí do samostatné linie státní instituce byla cesta správným směrem. Ano, odstranila by se systémová podjatost, ale to je tak jediná výhoda. Domnívám se, že drtivá většina radnic by odmítla mít ve své budově další subjekt. A není to záležitost zlé vůle. To, co funguje bez větších problémů, nemá smysl měnit. Již staří Římané si kladli při řešení problému otázku „Cui bono“, tedy „v čí prospěch, komu ku prospěchu“. Myslím, že je tato latinská fráze je stále aktuální. Zdravý rozum, účelnost a věcnost by se měly promítat do rozhodnutí parlamentu a vlády.

Samosprávy jsou nejlépe hospodařícími subjekty veřejné správy s minimální mírou nezákonného jednání ve výši 0,03% z celkového objemu všech trestních kauz, a tedy právem požívající nejvyšší důvěry občanů. Z tohoto úhlu pohledu by mělo být našimi zákonodárci na starostky a starosty pohlíženo. Každý nový zákon a právní norma by měla být samosprávě ku pomoci. Neboť v konečném důsledku jde o podporu občanů daných obcí.

Někdy méně znamená více a v oblasti právního řádu ČR to platí dvojnásob. Všechno nemusí být upraveno paragrafy. Mnohdy by stačila slušnost a zdravý rozum. Přál bych si, abychom se k tomu v roce 2019 přiblížili.

Autor je předsedou Svazu měst a obcí ČR