Mezi šílenstvím a dezinformací. Neměl by jít Vrabel spíš do blázince než do vězení?

Vrabel totiž na sociální síti Twitter tvrdil, že česká vláda plánuje zaútočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi a že Rusko pak jako odvetu zničí Česko. Podle něj by to lidi mělo „zvednout ze židle“. Taková zpráva vskutku u některých lidí může vyvolat paniku a nepředvídatelné reakce. I když je to nesmysl, protože Česko nemá ani jaderné zbraně, ani jejich nosiče.

Vrabel jasně šíří nepravdu a z kontextu jeho dalších projevů se dá odhadnout, že to dělá záměrně – aby „nabudil“ své příznivce mimo jiné na příští demonstrace a blokády. Možná této zprávě i trochu věří ve smyslu, že by to tak v budoucnu mohlo být. V době, kdy se těžce dohadujeme, co je to dezinformace, je tohle jasná dezinformace.

Otázkou ale je, co s tím. Za šíření poplašné zprávy může jít Vrabel do vězení. Neměl by ale jít spíš do blázince? A co s jeho podporovateli, kteří mu věří?