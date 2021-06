LÉKO: Antisemitism for Future. Jak Gretino ekologické hnutí sdílí palestinskou propagandu

V nouzi poznáš přítele. Toto rčení mne napadlo při sledování reakcí na nedávný krvavý vojenský konflikt mezi Izraelem a Palestinci. Izraelci však také poznali, kdo jsou jejich noví nepřátelé, což je pro ně vzhledem k orientaci ve světě také nesmírně užitečné.

Různé globální pokrokové organizace, které vznikaly zejména v posledních několika letech, jednoznačně podpořily protiizraelskou propagandu, kterou nejen Izraelci, ale každý normálně smýšlející člověk považuje za jasný antisemitský projev.

Kdo by ještě před pár měsíci mohl tušit, že například aktivisté ekologického hnutí Fridays for Future (FfF) začnou na Facebooku či na Twitteru nadšeně sdílet protiizraelské projevy různých palestinských portálů hecujících světovou veřejnost proti židovskému státu? Doposud jsme si mysleli, že hnutí švédské školačky Grety Thunbergové hodlá tlačit na politiky pouze v oblasti ochrany přírody, aby učinili rázná opatření proti globálnímu oteplování, které způsobuje katastrofální změny klimatu.

Hnutí FfF evidentně muselo rozšířit svoje portfolio aktivit a Izrael, který se brání útokům ze strany teroristických organizací, obviňuje z kolonialismu a systematického vojenského útlaku. FfF prý sdílí názory utlačovaných a kolonizovaných národů a v tomto případě především fandí Palestincům. „Jsme solidární s hnutími #SheikhJarrah a #FreePalestine,“ uvedli aktivisté FfF na sociálních sítích.

Jenže v tomto případě do soukolí rozjetého stroje německá filiálka FfF nasypala písek, protože odmítla sdílet tyto antisemitské projevy. Známá německá klimatická aktivistka Luisa-Marie Neubauerová, která patří mezi nejhorlivější organizátorky pátečních studentských demonstrací na ochranu klimatu, se ohradila proti této kampani s tím, že odsuzuje všechny projevy antisemitismu bez ohledu na to, odkud přichází. „Na mezinárodních kanálech FfF se objevují názory na blízkovýchodní konflikt, které mají antisemitský charakter. Antisemitismus v žádném bodě není v souladu s naší identitou,“ zdůraznila německá organizace FfF.

Do kauzy, která vrhá hnědý stín na organizaci Grety Thunbergové, se vložila i bývalá předsedkyně Ústřední rady Židů v Německu Charlotte Knoblochová, která je dlouholetou šéfkou Izraelitské kulturní obce v Mnichově a Horním Bavorsku. „To, co hnutí Fridays for Future ve světě šíří, nemá nic společného s kritikou Izraele a s ochranou klimatu už vůbec ne, ale jde o čirou protiizraelskou propagandu. Vytváří o židovském státě deformovaný obraz a démonizuje ho použitím známých antisemitských floskulí,“ konstatovala Knoblochová.

Proč má studentská nezisková organizace bojující proti změnám klimatu zapotřebí vyjadřovat se k izraelsko-palestinskému konfliktu?

Důvodem je především progresivní ideologie identity moderní levice, která na základě tzv. intersekcionálního přístupu poskytuje jasné odpovědi na příčiny problémů (zejména etnických či sexuálních) menšin a snaží se za každou cenu najít odpovědi na důvody jejich utlačování. Jsou to kapitalismus, imperialismus, kolonialismus, rasismus, nadvláda bílého muže a v mnoha případech i antisionismus a otevřený antisemitismus.