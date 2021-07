LÉKO: Lukašenko se přepočítal, dnes už je plot proti migrantům v pořádku

Běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka již dlouhá léta trápí, jak zle se k němu chová západní svět, zejména Evropská unie. Nemají ho rádi za to, že je diktátor, jenž už to nemá v hlavě v pořádku, že nechá brutálně mlátit a věznit lidi, kteří proti němu demonstrují.

Západ proto trestá Bělorusko různými sankcemi, bojkotuje sportovní akce a podobně. Lukašenko ale nedávno dostal výborný nápad, který mu prý na základě mezinárodních zkušeností zaručí, že tento trend se ze dne na den otočí a jeho kritikové jej začnou najednou milovat, zvát na státní návštěvy, rozdávat mu vyznamenání, a půjde-li vše podle plánu, udělí mu i Nobelovu cenu za mír.



„Udělám přesně to, co můj velký vzor Erdogan. Vytasím stejně účinnou zbraň jako turecký sultán. Otevřu hranice Běloruska dokořán! Vyliju na Evropskou unii nelegální migranty z Asie a z Afriky. Brusel se podělá, bude mne muset kvůli otevírání hranic chválit, zruší sankce, ale na druhé straně na tom vydělám i miliardy eur jako Erdogan,“ vysvětloval Lukašenko svým ministrům. Šéf resortu vnitra však tichým hlasem řekl: „Soudruhu prezidente, nezlobte se, ale má to háček. V Bělorusku žádné migranty nemáme.“

Lukašenko odpověděl, že co není, může být. „Prostě je dovezeme. Převaděčské bandy transformujeme na cestovní kanceláře, migranty k nám dostaneme třeba letadly. V Bělorusku z nich stejně nebude chtít zůstat nikdo, z Minsku je přivezeme autobusy na hranici s Litvou, aby pak mohli bez překážek pokračovat dál přes Polsko do Německa, Francie či Švédska. Litevci plot tutově nepostaví, protože se bojí pomsty Bruselu, že dostanou tvrdě do huby jako před šesti lety Maďaři. Takže buďte v klidu,“ oponoval Lukašenko a dodal, že něco podobného se dělo před šesti lety na Balkáně a fungovalo to perfektně.

Není plot jako plot

Jenže běloruský prezident se přepočítal. Měl více číst George Orwella. Místo toho, aby Litevci v souladu s evropskými hodnotami vítali na hranicích přicházející migranty jídlem, značkovým oblečením, květinami a plyšovými zvířátky, vláda ve Vilniusu okamžitě začala na hranici s Běloruskem budovat 510 kilometrů dlouhou provizorní bariéru z ostnatých žiletkových drátů až do výšky 180 centimetrů. Pohraničníci ve spolupráci s armádou se chystají postavit i pevný plot. Ve snaze zadržet ilegální migranty bude Litvě pomáhat i Evropská unie. Litevská vláda je přesvědčena, že Lukašenkova organizovaná akce má být trestem za to, že Vilnius podporuje běloruskou opozici a že se Litva připojila k sankcím EU vůči Bělorusku.



Evropská unie se plánu běloruského diktátora tedy nelekla. Místo toho rozjela výrobu v Závodech na novou minulost na plné obrátky. Nová minulost znamená, že když v roce 2015 nějaký členský stát Evropské unie bránil svoje hranice před nelegálními migranty s plotem z ostnatého drátu, pošlapával lidská práva, ale když stejná překážka vzniká v roce 2021, je to v naprostém pořádku. Plot proti migrantům na hranicích Litvy a Běloruska nekritizují ani západní neziskové organizace, nejezdí sem demonstrovat ani aktivisté pod hesly „Refugees welcome and bring your families!“ či „No border!“.

Evropský parlament neschvaluje odsuzující rezoluce proti Litvě proto, že tamní vláda pošlapává evropské hodnoty. Zatímco plot na hranici mezi Maďarskem a Srbskem podle pokrokových politiků a aktivistů před šesti lety symbolizoval nacismus a xenofobii, stejná překážka na východních hranicích Litvy se dnes staví ve jménu svobody a demokracie. Nelegální migranti, kteří se snažili dostat do Evropské unie přes Balkán, byli před šesti lety vítáni, avšak ty, kteří se na hranici Běloruska s Litvou snaží o to samé v současnosti, je třeba všemi prostředky zastavit. Kdo jim vysvětlí, proč pro ně najednou platí dvojí metr?

Na změnu politiky doplácejí skuteční uprchlíci, kteří jsou nuceni opouštět svoje domovy kvůli válkám a různým perzekucím. Ti, kdo zaplatí životní úspory převaděčům, tedy běloruským cestovním kancelářím, za slib, že je dostanou do bohatých zemí Evropské unie. A je jim jedno, zda se do Německa dostanou přes Litvu či jižními trasami. Vítejte v době uskutečněných absurdit!