LÉKO: Meghan je nová Greta

V poslední době se ve světě šíří pozoruhodná móda, novodobé přirovnání, které v jedné větě vytvoří obraz, jenž vydá za tisíce slov.

Těžko se tento nový způsob syntézy popisuje, proto pro lepší pochopení uvedu pár příkladů: Hořčice je kečup budoucnosti! Bitcoin je nové zlato! Respirátor je kobliha budoucnosti! Jan Blatný je nový Václav Havel! Ve výčtu bych mohl dlouze pokračovat. Většinou se jedná o trefná přirovnání, i když u toho posledního, které prý vzniklo v neubrzditelných hlavách některých progresivních senátorů po třech vytýkacích dopisech premiéra Andreje Babiše na adresu Blatného, bych podotkl, že k tomu, aby to sedělo, by si ministr zdravotnictví musel odsedět nějaký čas ve vězení.



Za novou pokrokovou budoucnost

Povedenou a velmi vtipnou syntézu kauzy vévodkyně Meghan versus britská královská rodina vytvořil ve svém článku v deníku Le Figaro francouzský spisovatel Marc Lambron, když napsal, že Meghan Markleová je smaragdová Greta Thunbergová. Lambron chtěl naznačit, že americká manželka prince Harryho prakticky dělá totéž jako mladá švédská klimatická propagandistka, jen na rozdíl od aktivistky Grety, která nosí oblečení pouze ze second-handu a zapřísahala se, že nové si již nikdy nekoupí, hraje vévodkyně Meghan svou roli v drahých šatech a v kulisách královské rodiny. Jinak si obě mohou podat ruce, protože spolu s liberály a neomarxisty bojují za lepší a politicky korektní svět, za novou pokrokovou budoucnost.

Kauza, která pořádně zahýbala Velkou Británií, vznikla po nedávném rozhovoru prince Harryho a jeho ženy Meghan s populární americkou televizní moderátorkou Oprah Winfreyovou (a ta je politicky silně angažovaná, samozřejmě na straně levice) na stanici CBS. Meghan v rozhovoru obvinila britskou královskou rodinu z rasismu, když se prý její členové dotazovali, jakou bude mít její syn Archie barvu pleti. Také jsme se dozvěděli, že vévodkyně Meghan kvůli špatnému přístupu členů královské rodiny uvažovala dokonce o sebevraždě.

Skandál začal bobtnat poté, co známá britská televizní hvězda Piers Morgan nařkl Meghan ze lhaní. „Je mi líto, ale nevěřím ani slovu z toho, co řekla. Nevěřil bych jí, kdyby předpovídala počasí,“ okomentoval rozhovor Morgan. Na svém Twitteru pak ještě Meghan nazval „princeznou Pinocchio“. Přirovnal ji ke slavné pohádkové loutce, jíž se při každém zalhaní prodlužuje dřevěný nos. Takže Meghan je nový Pinocchio?

Morgana, který nakonec po stížnostech diváků opustil pořad Dobré ráno, Británie, jehož byl dlouholetým moderátorem, se zastal jeho kolega Jeremy Clarkson, jejž znají i čeští diváci automobilové show Top Gear. Podle Clarksona si britská monarchie prošla daleko horšími věcmi, než je „lehké stěžování si hloupé herečky z kabelové televize“.

Kdo bude Havlem budoucnosti?

Jenže i vévodkyně Meghan má silné zastánce. Patří mezi ně Opal Tometiová (36), americká aktivistka za lidská práva a spisovatelka. Je spoluzakladatelkou agresivní levicové organizace Black Lives Matter a bývalou výkonnou ředitelkou první národní organizace pro práva přistěhovalců ve Spojených státech pro lidi afrického původu – Black Alliance for Just Immigration. Tometiová v rozhovoru pro televizi TMZ Live vyjádřila přesvědčení, že britská královská rodina si neváží lidí černé pleti a jejich životů, a vyzvala k jejímu bojkotu. Lidé by se ke královské rodině měli dle Tometiové otočit zády, protože jde o problematickou instituci. Jako známá feministická bojovnice také vzkázala, že „černým ženám jako Meghan by lidé měli důvěřovat“.

Suma sumárum, ministr Blatný má smůlu. Nový Havel z něj nebude, i kdyby se ho vláda piráta Ivana Bartoše – nedejbože – snažila kriminalizovat. Opal Tometiová totiž sama sebe označuje za ikonu a nejvlivnější lidskoprávní aktivistku všech dob. Takže zvykejme si na to, že Opal Tometiová je Václavem Havlem budoucnosti!